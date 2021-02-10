Сергей Семак: Сразу сказал, что Вендел не поможет «Зениту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не рассчитывал на полузащитника Вендела в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Я сразу сказал, что в этой Лиге чемпионов он нам не поможет. Потому что он не готов, не адаптирован. Это приобретение на будущее, так как он еще молод. Вот Де Пауль был бы приобретением под Лигу чемпионов. Мы прекрасно понимали, сколько матчей Вендел сыграл, в каком он состоянии. Для бразильца Португалия – это одно, а Россия – совершенно другое. Сразу было понятно, что это игрок на перспективу», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Добавим, что 23-летний Вендел отыграл в текущем сезоне 13 матчей и отдал один голевой пас.