Агент: Бохинен – не лучшая кандидатура для ЦСКА, команде нужен опорник

Футбольный агент Андрей Степанов посоветовал руководству ЦСКА отказаться от трансфера 21-летнего полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена.

«Мое мнение немножко расходится с мнением ЦСКА. По мне, Эмиль – скорее не опорный, а центральный полузащитник, а армейцам сейчас, мне кажется, требовался ярко выраженный опорник. Хотя, возможно, ЦСКА будет использовать Бохинена именно в опорной зоне. У него есть всё, чтобы заиграть в этом клубе, но для ЦСКА, наверно, было бы правильнее взять более зрелого игрока, который мгновенно добавил бы качества в командной игре. Все-таки команда борется за чемпионство.

У Бохинена, уверен, будет этап адаптации. Переход из норвежской лиги в российскую потребует определенного времени. К тому же предсезонные сборы уже практически закончились. В долгосрочной перспективе это классный трансфер, а для второго круга этого чемпионата Бохинен не лучшая кандидатура. Другие игроки, фигурировавшие в прессе, больше помогли бы ЦСКА», – цитирует агента телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что за первую команду «Стабека» Бохинен отыграл 73 матча, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач.