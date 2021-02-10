Промес близок к переходу в «Спартак». Голландец не попал в заявку «Аякса» на матч с ПСВ

Нападающий голландского «Аякса» Квинси Промес, вероятнее всего, больше не сыграет за амстердамский клуб.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не включил голландского нападающего в состав на матч с ПСВ для того, чтобы клуб мог спокойно завершить переход Промеса в московский «Спартак», сообщает De Telegraaf.

Напомним, что ранее руководители российского клуба рассказывали о трудностях в переговорах с «Аяксом».

Отметим, что 29-летний нападающий в нынешнем сезоне чемпионата Голландии провел 19 матчей, забив 6 мячей.