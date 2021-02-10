Полузащитник «Вест Хэма» Ярмоленко повредил связки колена в матче против «Манчестер Юнайтед»

Стал известен характер повреждения, которое получил полузащитник лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «Метарейтинг Украина», у футболиста украинской национальной сборной сразу после матча была диагностирована травма связок колена. Как долго Ярмоленко придется восстанавливаться после этого повреждения, станет известно после детального медицинского обследования.

Вчера 9 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0 по итогам дополнительного времени. Ярмоленко вышел в стартовом составе и был заменен на 54-й минуте.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за «молотобойцев» 21 матч, забив три мяча и сделав четыре голевые передачи.