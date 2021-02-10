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Конте объяснил, почему он показал средний палец президенту «Ювентуса» Аньелли
10 февраля 15:14
автор: Виктор Шарафудинов

Конте объяснил, почему он показал средний палец президенту «Ювентуса» Аньелли

Инцидент произошел вчера 9 февраля во время ответного полуфинала Кубка Италии в Турине.

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал свой конфликт с президентом «Ювентуса» Андре Аньелли.

Вчера туринский клуб сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии благодаря победе 2:1 в первой встрече, которая прошла в Милане 2 февраля.

После первого тайма Конте показал средний палец руководителям «Ювентуса», направляясь со скамейки запасных в раздевалку. После матча Аньелли ответил ему словесными нецензурными оскорблениями.

«Пусть в «Ювентусе» скажут правду, – цитирует послематчевый комментарий Конте «Метарейтинг Украина», ссылаясь на телерадиокомпанию RAI. – Думаю, четвертый судья слышал и видел все, что происходило во время матча. На мой взгляд, им нужно быть более вежливыми, нужно проявлять больше честности и уважения к тем, кто работает».

Напомним, что Конте играл за «Ювентус» с 1991 по 2004 годы и был капитаном команды, а также тренировал «Старую синьору» с 2011-го по 2014-й. Под его руководством туринцы три раза подряд выиграли чемпионат Италии.

источник: «Метарейтинг Украина»
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