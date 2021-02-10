Клоппа не пускают на похороны матери

У главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа в возрасте 81 года скончалась мать, но у немца не было возможности вылететь на родину. Всему виной - британский штамм ковида и введенный из-за этого запрет на въезд в Германию.

Немецкий специалист прокомментировал трагедию в семье и невозможность отправиться на похороны.

«Она значила для меня все. Она была правильная мама в лучшем смысле этого слова. Как верующий христианин, я знаю, что она сейчас в лучшем месте.

То, что я не смог присутствовать на похоронах, связано с ужасными временами», - приводит слова Юргена издание Schwarzwaelder Bote.

Похороны Элизабет Клопп прошли во вторник 9 февраля.