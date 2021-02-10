Кристиан Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес оценил шансы своей команды пройти загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что осенью хорватский клуб дважды сыграл вничью с 0:0 с московским ЦСКА и в отличие от армейцев преодолел барьер группового этапа второго по статусу еврокубка.

«Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо», – отметил Рамирес в интервью для News.ru – Я бы, в принципе, не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар», как я уже отметил, находится сейчас совершенно в другом состоянии. У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет.

Есть ли потенциал у клуба дойти до решающих стадий? Это наша цель. Мы знаем, что команды, участвующие в Лиге Европы, и сама лига очень конкурентоспособные. Но всё будет зависеть только от нас, от того, насколько далеко мы хотим пройти. У нас отличный подбор качественных и талантливых футболистов. Все возможности, чтобы сделать этот шаг, есть».

18 февраля «Краснодар» примет «Динамо» на своем поле. Ответный матч пройдет в Загребе 25 февраля.