Сергей Семак: Хотелось бы уехать тренировать в Европу

Сергей Семак заявил, что в будущем намерен попробовать свои силы за границей в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

«Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем, – отметил Семак в интервью для телеканала «Матч ТВ». – В какую страну? Любую из тех, которые являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты, – Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно».

Семак занимает должность главного тренера «Зенита» с мая 2018 года и дважды подряд привел петербургский клуб к победе в чемпионате России.