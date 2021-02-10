«Спартак» стал лучшим клубом РПЛ по числу взаимодействий с болельщиками в соцсетях

По данным Deportes&Finanzas московский «Спартак» в январе 2021 года произвел 4,93 миллиона взаимодействия с пользователями в социальных сетях, что является лучшим результатом среди российских клубов.

Клуб прокомментировал впечатляющий результат работы с соцсетями изданию Metaratings.ru.

«Зимнее межсезонье в футболе считается периодом относительного затишья, на которое принято списывать неудачи в диджитале. Но, как видно из отчета, в отсутствие официальных матчей тоже можно резонировать и добиваться высоких показателей. «Спартак» четыре месяца подряд лидирует по уровню вовлеченности, при этом количество постов у нас меньше, чем у конкурентов.

И хотя мы довольны промежуточными результатами, продолжаем искать точки для роста. В нашем случае ставка сделана на твиттер, тикток и инстаграм, а вот цифры на ютубе хотелось бы подтянуть», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

Отметим, что на втором месте рейтинга расположился «Зенит» - 2,1 миллиона взаимодействий, третье занял ЦСКА - 1,36 миллиона.