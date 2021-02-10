Алексей Сорокин: Сценарий проведения матчей Евро без зрителей тоже рассматривается

Глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал перспективы проведения матчей предстоящего чемпионата Европы с болельщиками на трибунах.

«Если бы Евро-2020 проходил прямо сейчас, там возникли бы сложности с приемом болельщиков, – сообщил Сорокин в интервью для RT. – Поэтому страны попросили перенести принятие решения о предельной численности на апрель, поскольку в марте для многих разговор с властями получился бы затруднительным.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом снизилось как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Видимо, играют роль и вакцинация, и увеличение численности обладателей антител. Все меняется каждый день, но приятно, что к лучшему. Сегодня мы бы просили власти разрешить проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге при заполняемости стадиона более 50%. По крайней мере, мы к этому стремимся. К счастью, УЕФА будет принимать решение по каждому городу в отдельности с учетом обстановки.

Сценарий проведения матчей без зрителей, конечно, тоже рассматривается. Все особенности турнира в таком формате прописаны. Но говорить об этом даже не хочется. Они, честно говоря, вызывают у нас ужас. При этом организовать чемпионат без болельщиков проще простого. Но мы стремимся подарить всем глобальный и яркий праздник и сделать так, чтобы в нем приняли участие максимальное количество людей, если это не создаст угрозу их здоровью».

Напомним, что перенесенный из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три встречи группового этапа (Бельгия – Россия, Финляндия – Россия и Финляндия – Бельгия), а также один четвертьфинал.