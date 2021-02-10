Владимир Леонченко – о реформе Лиги чемпионов: Нам нужно принять такое положение вещей как данность

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал возможную реформу Лиги чемпионов.

УЕФА собирается увеличить количество участников основной сетки турнира с 32 до 36 команд за счет увеличения числа представителей пяти сильнейших европейских чемпионатов. При этом другие страны, включая Россию, будут представлены в ЛЧ лишь одной командой.

«Цели и стремление УЕФА абсолютно понятны, – рассказал Леонченко в интервью для «Спорт-Экспресса». – Тем самым Европейский футбольный союз хочет обезопасить себя от создания топ-клубами альтернативного турнира, о чем говорится уже давно – Суперлиги, G-14. Понятно, что реформы выгодны грандам. Иерархия прочно сложилась: спортивные и финансовые лидеры все дальше отрываются от остальных и встречаться со «средним классом» и, тем более, с аутсайдерами им становится не интересно — ни по чисто футбольным причинам, ни по денежным. Достаточно вспомнить, что «Црвена Звезда», «Стяуа», бравшие в свое время Кубок чемпионов, крепкие когда-то шотландские, скандинавские команды сейчас не то что не могут даже мечтать о победе в Лиге чемпионов, а просто в групповой стадии оказываются редко.

Нам нужно принять такое положение вещей как данность. Результаты представителей РПЛ в двух последних розыгрышах еврокубков и при действующей системе отбросили Россию с шестого на седьмое место в таблице коэффициентов — мы уже потеряли одну прямую путевку в Лигу чемпионов и возможность пробиться туда через отбор для третьего призера. А если турнир окончательно станет элитным клубом, то логично, что от нашей страны там окажется только одна команда.

Внутренняя конкуренция за нынешние полтора — назовем это так — и будущее одно место в Лиге чемпионов возросла до предела, что в очередной раз в существующей системе уже привело к росту цен на российских игроков. Что с этим делать? Не отказываясь от амбициозной и сложной задачи усиления наших позиций на европейской арене, заняться повышением спортивного качества внутреннего чемпионата и увеличения его коммерческой привлекательности».