«Коринтианс» собирается арендовать у «Спартака» Педро Рошу

Бразильский портал Lance сообщает, что «Коринтианс» намерен арендовать у «Спартака» 26-летнего бразильского атакующего полузащитника Педро Рошу.

Ключевой вопрос – кто и в каком объеме будет платить футболисту деньги, поскольку клуб из Сан-Паулу не готов полностью выплачивать потенциальному новичку всю сумму, которая положена Педро Роше по контракту с контракту с московским клубом.

Красно-белые приобрели бразильца у «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро. Педро Роша сыграл за «Спартак» лишь 19 официальных матчей, забив один мяч и сделав две голевые передачи.

С апреля по декабрь 2019-го атакующий хавбек играл на правах аренды за «Крузейро», а в прошлом году выступал за «Фламенго». В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Роша провел пять игр, отдав один голевой пас.