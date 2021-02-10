«Лейпциг» собирается выкупить права на Анхелиньо

Немецкий «Лейпциг» нацелился на то, чтобы оставить защитника Анхелиньо в своем составе.

Сейчас испанец выступает за «быков» на правах аренды из «Манчестер Сити», но немецкий клуб собирается выкупить права на футболиста. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро, сообщает fussballtransfers.com.

Отметим, что Анхелиньо под руководством главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсмана стал важным членом команды, проведя в нынешнем сезоне 28 матчей во всех соревнованиях (8 мячей, 11 голевых передач).