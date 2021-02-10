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Леонид Федун: Каждая ассоциация должна быть услышана при обсуждении реформы Лиги чемпионов
10 февраля 17:30
автор: Виктор Шарафудинов

Леонид Федун: Каждая ассоциация должна быть услышана при обсуждении реформы Лиги чемпионов

Обсуждаемый проект предполагает сокращение представителей России в турнире до одной команды.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал перспективу изменения формата Лиги чемпионов в пользу представителей пяти сильнейших чемпионатов европейского континента.

«Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана, – отметил Федун в интервью для «Спорт-Экспресса». – Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно. Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее – путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам».

В данный момент четыре лучшие команды от Англии, Испании, Италии и Германии попадают в Лигу чемпионов напрямую. В будущем количество представителей этих стран в основной сетке турнира может быть увеличено за счет сокращения квоты других ассоциаций.

источник: «Спорт-Экспресс»
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