«Урал» обыграл черногорскую «Зету» на сборе в Турции

ФК «Урал» провел очередной контрольный матч, готовясь к весенней части сезона в Турции. Команда из Екатеринбурга одержала волевую победу над черногорской «Зетой» со счетом 3:1.

Встреча прошла в Белеке.

На 17-й минуте счет открыл форвард черногорской команды Петар Орландич.

Уже на 22-й равновесие восстановил Павел Погребняк, забив головой из пределов вратарской.

Еще два взятия ворота футболисты «Урала» организовали после перерыва. На 69-й минуте отличился Алексей Евсеев, а на 90-й Рафал Аугыстыняк реализовал пенальти, который заработал Рамазан Гаджимурадов.