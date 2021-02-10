Ольга Бузова хочет исполнить гимн России на чемпионате мира или Олимпийских играх 

«Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно, чемпионат мира, Олимпиада, парад победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине.

Когда в мире многие желают нам и нашей стране зла, публично запрещают спортсменам представлять защищать наш флаг, не признают наши достижения – мне не стыдно наперекор всем сказать, что я горжусь и люблю Россию.

Мы самодостаточная и независимая страна, стали такой за последние 20 лет, а нас пытаются обратно вернуть в период пресмыкательства, долгов и зависти всему иностранному, давят морально. У меня есть вы, мои родители и близкие, моя страна. Я с вами, и за вас буду всегда!» – поделилась Бузова со своими подписчиками в Instagram.