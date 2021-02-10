«Спартак» опроверг слухи об интересе к Педро Роше со стороны «Коринтианса»

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о том, что «Коринтианс» намерен взять в аренду бразильского атакующего полузащитника Педро Прошу.

«С «Коринтианс» никаких контактов по Педро Роше не было», – цитирует Фетисова Sport24.ru

Действующий контракт 26-летнего бразильца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Спартак» приобрел бразильца у «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро. Педро Роша сыграл за красно-белых лишь 19 официальных матчей, забив один мяч и сделав две голевые передачи.

С апреля по декабрь 2019-го атакующий хавбек играл на правах аренды за «Крузейро», а в прошлом году выступал за «Фламенго». В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Роша провел пять игр, отдав один голевой пас.