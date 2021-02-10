Источник: Коутиньо больше не сыграет за «Барселону» из-за финансовых проблем каталонцев

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону» в нынешнем сезоне.

Об этом в эфире телепрограммы Onze на телеканале Esport3 сообщил журналист Хави Мигель:

«Один из приоритетов «Барселоны» – экономия, и они не смогут заплатить «Ливерпулю» еще. Если Коутиньо сыграет за «Барсу» еще семь матчей, то придется отдать еще 5 миллионов евро в виде бонусов».

Бразильский полузащитник перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Трансфер обошелся каталонскому клубу в 145 миллионов евро.

В прошлом сезоне аренда Коутиньо в «Баварию» помогла вернуть 8,5 млн.