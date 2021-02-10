«Ганновер» готов заплатить ЦСКА 400 тысяч евро за Бийола

Немецкий клуб предложит армейцам за Бийола 400 тысяч евро. Опция выкупа игрока составляет 5 млн евро.

В сезоне-2020/2021 Бийол провел за «Ганновер-96» 18 матчей во второй Бундеслиге.

Бийол подписал контракт московским клубом в 2018 году. Сыграл за армейцев 66 матчей, в которых забил 6 голов. Напомним, Бийол является обладателем Суперкубка России 2018 года.

Действующий контракт 21-летнего словенца с армейцами рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник потерял место в основном составе и вышел на замену только пять раз. В общей сложности Бийол провёл на поле 61 минуту.