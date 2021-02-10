Яя Туре официально стал тренером украинского «Олимпика»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» назначен тренером украинского «Олимпика».

Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ. Соглашение рассчитано до 30 июня нынешнего года. 37-летний ивуариец будет помогать главному тренеру Игорю Климовскому.

«Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке, – заявил Туре. – Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» – это не «Металлург», но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.

Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут как друга. Я рад, что тренер «Олимпика» пошел на встречу и позволил мне присоединиться к его команде».

С момента своего дебюта в украинской премьер-лиге в 2014 году «Олимпик» проводит домашние матчи в Киеве. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 17 очков в 12 матчах.