Иван Газидис: Ибрагимович - исключение из всех правил

– Я чувствую себя настоящим миланцем. Я приехал в Милан, потому что у меня есть мечта. Я хочу быть частью возвращения этого клуба на вершину. Я хочу видеть современный и прогрессивный «Милан», но мы находимся в начале пути.

Стефано Пиоли умен и проницателен, а Ибра - исключение из всех правил. Единство имеет решающее значение, я чувствую себя фанатом «Милана», - Газидиса Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что бывший 38-летний нападающий сборной Швеции в нынешнем сезоне забил 14 мячей в серии А в 11 матчах за «Милан» и 16 голов во всех турнирах.

Добавим, что «Милан» на данный момент занимает первое место в серии А, на два очка опережая занимающий вторую строчку «Интер», а «Ювентус» на семь очков отстает от лидера чемпионата, но имеет один матч в запасе.