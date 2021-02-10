Источник: Доменек уволен из «Нанта», проработав лишь полтора месяца

The 42, ссылаясь на cвои источники в «Нанте», сообщает о том, что Раймон Доменек будет уволен с поста главного тренера клуба.

Официально об отставке 69-летнего специалиста объявят в ближайшее время. Преемником экс-тренера сборной Франции в «Нанте» станет Антуан Комбуаре, который 5 января расстался с «Тулузой».

Под руководством Доменека «канарейки» провели семь матчей в лиге 1, четыре раза сыграв вничью и потерпев три поражения.

Общая безвыигрышная серия команды в чемпионате Франции длится 16 туров. «Нант» находится в зоне вылета на 18-м месте, набрав 19 очков. Сегодня бретонский клуб дома уступил 2:4 «Лансу» в 1/32 финала Кубка Франции.

До декабрьского назначения Доменек десять лет не тренировал на профессиональном уровне.