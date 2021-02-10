Марк Овермарс: Надеюсь, что переход Промеса в «Спартак» состоится

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс выразил надежду на то, что трансфер нападающего Куинси Промеса в «Спартак» все же состоится.

- Надеюсь, что этот переход состоится. Главная причина, по которой мы его отпускаем, заключается в том, что он больше не является игроком основного состава. Потом мы все взвесили, возможно, сейчас самое подходящее время для этого трансфера. Но я не буду отрицать, что все остальное (судебный иск) также сыграло свою роль, - передает слова Овермарса Sportnieuws.

Напомним, что Промес уже выступал за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса. В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.