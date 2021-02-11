«Эвертон» взял верх над «Тоттенхэмом» и пробился в четвертьфинал Кубка Англии

Футболисты «Эвертона» в дополнительное время обыграли «Тоттенхэм» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 5:4. В составе ливерпульского клуба голами отметились Доминик Калверт-Льюин (36-я минута), Ришарлисон (38, 68), Гилфи Тор Сигурдссон (43, пен.) и Бернард (97), составе лондонской команды отличились Давинсон Санчес (3, 57), Эрик Ламела (45+3) и Гарри Кейн (83).

В следующем раунде турнира «Эвертон» сыграет с победителем матча между «Барнсли» и «Челси», который состоится в четверг.