Агент: Баринов в хорошей форме и тренируется в общей группе «Локомотива»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы колена.

«Дима в хорошей форме, тренируется в общей группе, ничего не беспокоит. Но так как время пропустил довольно много, требуется также время для полноценного набора формы. К сезону должен быть оптимален», - приводит слова Банатина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Баринов получил разрыв крестообразной связки 23 августа, в матче чемпионата России против «Спартака». В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Локо» пять матчей и забил один гол.