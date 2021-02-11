Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Об этом сообщил главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

«Сейчас сложно сказать, сможет ли он сыграть против «Барселоны», в четверг он пройдет медобследование. У него повреждена приводящая мышца. В настоящее время сложно давать какую-то оценку, не имея дополнительной информации», - цитирует аргентинского специалиста Cadena SER.

Напомним, бразилец получил повреждение во время вчерашнего матча 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0). Нападающий не смог продолжить игру и был заменен во втором тайме.

В текущем сезоне Неймар провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.