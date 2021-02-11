Сергей Семак: Вендел - это шикарный игрок, который вырастет в очень сильного футболиста

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о перспективах бразильского полузащитника Вендела.

«По мне, это шикарный игрок, который вырастет в очень сильного футболиста. Он абсолютно точно поможет нам разнообразить наши атакующие действия. Вендел здорово действует и при переходе из обороны в атаку, и в быстрых атаках, и в позиционных. Он прекрасно работает с мячом. В матче с «Ригой» был одним из лучших. И не только по игре, но и по пониманию игры», - цитирует Семака Sport24.ru.

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. За российский клуб 23-летний полузащитник провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

Добавим, что первый матч после зимней паузы «Зенит» проведет 20 февраля. В 1/8 финала Кубка России сине-бело-голубые на своем поле примут «Арсенал».