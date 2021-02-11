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11 февраля 09:15
автор: Юрий Нечаев

Гендир «Рубина»: Если «Тамбов» сейчас закроется, мы еще лет пять будем вспоминать эту историю

Тамбовчане испытываю серьезные финансовые трудности.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию с «Тамбовом».

«Во-первых, нужно сохранить целостность соревнований. Если мы хотим создать какой-то продукт и продавать его, мы не можем допускать такие имиджевые риски. Если «Тамбов» сейчас закроется, мы еще лет пять будем вспоминать эту историю. Ведь приходил в команду губернатор Никитин и что-то обещал. И не дал денег. РФС, РПЛ не могут футболистов просто бросить. Кто их еще защитит? Конечно мы.

А во-вторых, спортивный принцип достижения результата тоже необходимо соблюсти. Мы, например, потеряли два очка с «Тамбовом». Если команды, которым автоматом дадут по три очка, достигнут каких-то мест, это неминуемо вызовет вопросы. Мы сейчас этой проблемой активно занимаемся. Думаю, всем миром ее решим», — цитирует Сайманова Чемпионат.com.

Напомним, президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.

Ранее стало известно, что клуб обратился в суд с иском о банкротстве. При этом генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова отметила, что иск может быть отозван, если все договоренности с РФС и РПЛ будут воплощены в жизнь.

Добавим, что команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.

источник: Чемпионат.com
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