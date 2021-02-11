Кафу: То, что Миранчук и Кокорин играют в Италии, говорит об их высоком уровне

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу прокомментировал переходы российских футболистов Алексея Миранчука и Александра Кокорина в «Аталанту» и «Фиорентину» соответственно.

«То, что Кокорин и Миранчук играют в Италии, прежде всего говорит об их высоком уровне, так как в Италии очень серьезная конкуренция, нужна хорошая физическая подготовка. Как бы не сложилась их карьера, они сейчас получают прекрасный опыт. Это хорошо для сборной и в целом для развития и восприятия российского футбола. В лучших европейских лигах было много футболистов из России, в том числе в Италии, хорошо, что эта тенденция сохраняется», - приводит слова Кафу ТАСС.

Напомним, Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. За клуб из Бергамо российский полузащитник провел 16 матчей и забил четыре гола.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в конце января. Нападающий уже дебютировал за новую команду, проведя на поле 17 минут в матче чемпионата Италии против «Интера» (0:2).