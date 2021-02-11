«Наполи» не уволит Гаттузо до конца сезона

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли сообщил, что руководство клуба не планирует увольнять главного тренера Дженнаро Гаттузо до конца текущего сезона.

«Мы все с тренером. Мы верим в этот проект и боремся во всех соревнованиях. Сделаем выводы в конце сезона», — цитирует Джунтоли RAI Sport.

Напомним, вчера «Наполи» завершил выступление в Кубке Италии, проиграв в ответном полуфинале «Аталанте» со счетом 1:3.

В турнирной таблице чемпионата страны команда занимает шестое место, набрав 37 очков в 20 матчах. 13 февраля неаполитанцы на своем поле примут «Ювентус».