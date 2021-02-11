Японский клуб «Вегалта Сэндай» выкупил у ЦСКА права на форварда Нисимуру

Официальный сайт клуба чемпионата Японии «Вегалта Сэндай» сообщил о полноценном трансфере нападающего ЦСКА Такумы Нисимуры.

Детали сделки по 24-летнему японцу пока не разглашаются.

Игрок выступал за армейцев с августа 2018 года. За это время он принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. В январе прошлого года красно-синие отдали игрока в аренду в португальский «Портимоненсе», однако затем соглашение было расторгнуто по просьбе футболиста. С марта он защищает цвета «Вегалты Сэндая».