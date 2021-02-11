Главный тренер «Аякса»: Промес хочет перейти в «Спартак»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подтвердил, что нападающий Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак».

«У него есть желание уйти в «Спартак». Поэтому мы решили исключить его из заявки. Если этого не случится, он останется в составе, мы очень довольны им. Я не знаю, как обстоят дела с переходом», - цитирует тен Хага BD.nl.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за московский клуб он провел 135 матчей, забил 66 голов и сделал 33 результативные передачи.

Голландец помог красно-белым выиграть чемпионат и Суперкубок России.