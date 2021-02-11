Юрий Семин: Меня беспокоит, что у Миранчука мало игровой практики в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил обеспокоенность тем, что россиянин Алексей Миранчук не получает достаточного количества игрового времени в «Аталанте».

В среду клуб из Бергамо обыграл «Наполи» в Кубке Италии со счетом 3:1. Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

«У тренера были свои основания. Конечно, ждал, что он сыграет. Беспокоит, что у него мало игровой практики. Тренер каждый день видит его, определяет его состояние. Видимо, какие-то основания не ставить Миранчука у него есть», - цитирует Семина ТАСС.

Напомним, Алексей перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. За новый клуб российский полузащитник провел 16 матчей, в которых забил четыре гола.