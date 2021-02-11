Лопетеги - после игры с «Барселоной»: Команда провела отличный матч

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу своих подопечных в первом матче полуфинала Кубка Испании против «Барселоны» (2:0).

«Команда провела отличный матч со сложным соперником, находящимся в хорошей форме. Чтобы играть с «Барселоной», нужно быть на высочайшем уровне, «Севилья» это и сделала. Они создавали моменты за счет уровня игроков, но у нас было больше шансов. Однако нас ждет игра в Барселоне, это самое сложное. Учитывая историю «Барселоны», нам будет очень тяжело», – цитирует Лопетеги Marca.

Добавим, что испанский тренер возглавляет «Севилью» с 4 июня 2019 года.

Отметим, что ответная встреча пройдет 3 марта на домашнем стадионе «Барселоны» – «Камп Ноу».