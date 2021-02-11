Мюллер заразился коронавирусом – форвард не поможет «Баварии» в финале клубного чемпионата мира

Издание Sky Sport Germany сообщило о том, что нападающий «Баварии» Томас Мюллер не сыграет в сегодняшнем матче финала клубного чемпионата мира против «Тигреса».

Отмечается, что 31-летний немец стал положительный тест на коронавирус. Ранее Covid-19 был обнаружен у партнеров форварда по команде – полузащитников Хави Мартинеса и Леона Горетцки.

В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 31 матче, забил 13 голов и отдал 14 ассиста.

Игра «Бавария» – «Тигрес» состоится сегодня, 11 февраля, в Катаре. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.