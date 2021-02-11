Украинский футболист-шпион обжаловал приговор Московского суда

Бывший профессиональный украинский футболист Василий Василенко обратился в Первый апелляционный суд общей юрисдикции с жалобой на приговор Московского городского суда.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Жалоба на приговор Московского городского суда поступила в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, дата ее рассмотрения к настоящему моменту не назначена. Автором апелляционной жалобы является сам Василенко», - рассказала агентству пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Василенко был арестован в октябре 2019 года. По информации РИА Новости, футболист был задержан в Москве, когда пытался приобрести списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Мужчина был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Василенко с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в командах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).