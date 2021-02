Футболисты «Порту» и «Браги» вытолкали машину скорой помощи, застрявшую на поле (видео)

Футболисты «Порту» и «Браги» были вынуждены толкать машину скорой помощи, застрявшую прямо на поле.

Курьезный эпизод произошел в матче полуфинала Кубка Португалии (1:1). На 70-й минуте встречи защитнику «Браги» Давиду Карму потребовалась медицинская помощь после грубого нарушения правил со стороны Луиса Диаса. Игрока поместили в машину скорой помощи, однако автомобиль заглох и самостоятельно уехать с поля не смог. Футболистам обеих команд пришлось выталкивать машину.

If anyone is wondering why there was 12 minutes of injury time in the Braga vs. FC Porto game, here’s the answer.



After a serious injury to David Carmo, the ambulance sent to take him from the field got stuck in the mud.



🎥: @SPORTTVPortugal pic.twitter.com/BVhLFY0Dxe