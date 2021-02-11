«Ахмат» уступил «Томи» в контрольном матче

Футболисты «Ахмата» потерпели поражение от «Томи» (2:3) в рамках товарищеской встречи. Встреча проходила в Турции.

В составе грозненцев голами отметились Габриэль Янку (30-я минута) и Владимир Ильин (64). Соперник ответил результативными ударами Артема Симоняна, оформившего дубль на 53-й и 67-й минутах игры, а также Ильи Зуева (84).

Напомним, что сегодня, 11 февраля, подопечные Андрея Талалаева проведут еще один спарринг против «Сочи». Начало встречи – в 17:00 мск.

Контрольный матч

«Ахмат» – «Томь» – 2:3 (1:0)