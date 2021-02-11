Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok

Партнерство также включает в себя права на спонсорство трансляций матчей Евро-2020, которые будут показывать европейские каналы вещания, - говорится в пресс-релизе.

»УЕФА запустит официальный аккаунт в TikTok с целью вдохновить и порадовать миллионы футбольных фанатов по всему миру историческим и современным видеоматериалом, а также эксклюзивным закулисным контентом.

«Мы рады приветствовать в качестве партнера Евро-2020 компанию, которая за последний год стала одной из самых обсуждаемых развлекательных мобильных платформ. В ближайшие месяцы мы надеемся на тесное сотрудничество с TikTok, чтобы показать болельщикам по всему миру новый уникальный способ взаимодействия с чемпионатом Европы по футболу, предоставляющий им возможность общаться и делиться своей страстью к одному из ведущих событий в мире спорта», - отметил Ги-Лоран Эпштейн, директор по маркетингу УЕФА официальному сайту организации.

Добавим, что сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok был запущен в 2018 году и быстро набрал популярность.

Напомним, что чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.