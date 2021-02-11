Роман Широков: По двигательной активности Кокорин точно был лучшим в «Фиорентине» в игре с «Интером»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков удивлен критикой итальянских СМИ в отношении дебютной игры российского форварда Александра Кокорина за «Фиорентину».

Напомним, что 29-летний игрок впервые вышел на поле в составе «фиалок» 5 февраля в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2). Александр вышел на замену во втором тайме и провел на поле 17 минут, не отличившись голевыми действиями.

– По двигательной активности он точно был лучшим в своей команде. Деревянный? Девять передач получил – девять отдал своему. Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч. Надо забить, и все будет нормально – вернутся Рибери, Кальехон… В связке Кокорина с Влаховичем будет хорошая атака, – приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

На данный момент «Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. 14 февраля команда Чезаре Пранделли сыграет в гостях против «Сампдории».