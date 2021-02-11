Гендиректор «Рубина»: Никаких плюсов в сокращении РПЛ не вижу

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал перспективу возможного изменения количества клубов в российской премьер-лиге.

«Для того, чтобы принимать какое-то решение, нужно все обсудить, понять плюсы и минусы, – отметил Сайманов в интервью для Чемпионат.com – Я пока для себя лично никаких плюсов в сокращении лиги не вижу. Если команда не попадет в число этих восьми или двенадцати, это же будет катастрофа для целого региона, правда?

Может быть, я не нахожу каких-то скрытых преимуществ – так объясните. Главное, чтобы не было так: а давайте примем сейчас… Нет, давайте сначала обсудим возможность сократить (или, наоборот, увеличить) число команд в РПЛ и только после этого примем какое-то взвешенное решение».

СМИ рассказывали о двух вариантах изменения формата чемпионата России, оба из которых предполагают сокращение количества участников до 12.

В первом случае после двухкругового турнира команды, разбившись на две шестерки будут определять чемпиона и участников еврокубков, а также тех, кто будет понижен в классе. Таким образом, сильнейшие команды страны сыграют друг с другом по четыре раза за сезон.