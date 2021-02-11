Джикия - о Каррере: Ему можно было перетерпеть сложный момент в команде и остаться

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение о том, почему Массимо Каррера покинул московский клуб в октябре 2018 года.

«Он ушел, потому что мы немного посыпались. Понятное дело, было столько поражений. Наверное, решили смириться с этим и поменять его. Не видели, наверное, что он сможет еще раз так же зажечь нас. Думаю, он мог еще остаться, можно было немного перетерпеть этот сложный момент», - сказал Джикия в интервью Евгению Савину на ютуб-канале «Красава».

Добавим, что Каррера приводил «Спартак» к титулу чемпиона России в сезоне 2016/17.

Напомним, что итальянец недавно возглавил клуб Серии С «Бари», контракт рассчитан до конца сезона.