Агент Бийола: «Ганновер» не обращался к ЦСКА по поводу выкупа контракта моего клиента

Агент Роберт Чибеж, клиентом которого является опорный полузащитник «Ганновера» Яка Бийол, арендованный до конца сезона у ЦСКА, прокомментировал появившуюся новость о том, что немецкий клуб готов выкупить контракт футболиста у армейцев.

Ранее сообщалось, что команда из второй бундеслиги предложила красно-синим 400 тысяч евро за полноценный трансфер, хотя опция выкупа хавбека составляет пять миллионов евро.

– Это фейк, предложений от «Ганновера» по выкупу Яки не поступало. Никто не знает, воспользуется ли немецкий клуб опцией выкупа. До июня еще много времени, и рассуждать о чем-то слишком рано. Сейчас игрок сконцентрирован на футболе и своей игре. Важно то, как он покажет себя в следующие три месяца, – цитирует агента Sport24.

Напомним, что 22-летний словенец перешел в ЦСКА в 2018 году из «Рудара» за 400 тысяч евро. В общей сложности он провел за москвичей 66 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов. За «Ганновер» полузащитник отыграл 19 встреч.