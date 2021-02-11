В «Рубине» считает, что стоит обсудить возможность возвращения к системе «весна – осень»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что зависимость многих клубов от региональных бюджетов, которые принимаются на календарный год, дает повод задуматься о возврате к системе «весна – осень» в чемпионате России.

«Когда принимали решение о введении системы «осень – весна», никто ни плюсов, ни минусов особо и не обсуждал, – отметил Сайманов в интервью для Чемпионат.com – Первую-вторую лигу вообще не послушали – приняли решение в угоду нескольким клубам-лидерам. Сказали, что это поможет нам лучше выступать в еврокубках. А результаты наших команд только ухудшились.

Так, может, и правда стоит вернуться к прежней формуле? Но, опять-таки, этот вопрос следует серьезно проработать, обсудить, а не метаться туда-сюда».

Чемпионат России 2010 года стал последним, который прошел по системе «весна – осень». В сезоне-2011/12 играли по переходной системе «весна−осень−весна», а с осени 2012 года и по настоящее время в российском футболе проводят соревнования по системе «осень-весна».