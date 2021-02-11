Федор Кудряшов: В Турции я стал сильнее, но потерял в деньгах

По мнению игрока, в Турции он стал играть сильнее, однако серьезно потерял в финансах.

«Упал в деньгах по сравнению с Россией почти в два раза. Но я ни о чем не жалею. Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», упал еще сильнее. Больше чем в два раза. Я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперед. Чувствую, что в Турции я стал сильнее», - сообщил футболист.

Напомним, в декабре 2020 года защитник сборной России по обоюдному согласию расторг контракт с «Сочи», а в январе стал игроком «Антальяспора». В этом сезоне турецкой Суперлиги Кудряшов принял участие в 23 матчах и получил две желтые карточки.