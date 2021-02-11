Конте и Аньелли избежали наказания за перебранку во время матча «Ювентус» – «Интер»

Как сообщает Football Italia, Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии принял решение не наказывать главного тренера «Интера» Антонио Конте и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли за инцидент во время ответного полуфинала Кубка Италии.

9 февраля матч «Ювентус» – «Интер» завершился вничью 0:0, и туринский клуб пробился в финал благодаря победе 2:1 в первой встрече, которая прошла 2 февраля в Милане на «Сан-Сиро».

Аньелли кричал оскорбления в адрес Конте с трибуны, а главный тренер «Интера», направляясь в раздевалку после первого тайма, показал в ответ средний палец, что попало в телетрансляцию.

Дисциплинарный комитет федерации воздержался от применения санкций, поскольку главный арбитр Маурицио Мариани не упомянул конфликт Конте и Аньелли в своем официальном рапорте.

При этом были утверждены дисквалификации футболистов. Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро пропустит финал против «Аталанты» из-за перебора предупреждений, а полузащитник «Интера» Марцело Брозович из-за своей красной карточки не сможет сыграть в первом кубковом матче следующего сезона.