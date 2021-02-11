Нападающий «Майами Юнайтед»: Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет

Нападающий «Майами Юнайтед» Даниэль Вичич, имеющий российское гражданство, оценил возможность вызова в сборную России.

«У меня три гражданства – российское, перуанское и американское. Допускаю любые варианты, но попасть в сборную США слишком сложно. Но я скорее русский, чем американец или тем более перуанец, и сборная России – моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!» — приводит слова Вичича Sports.ru.

Добавим, что нападающий 2002 года рождения выступает за «Майами» в Чемпионшипе» ЮСЛ. Американский клуб выступает в группе H и находится на третьем месте, имея в своем активе 16 очков.