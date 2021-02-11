«Реал» рассматривает защитника «Севильи» Карлоса в качестве замены Серхио Рамосу

Центральный защитник «Севильи» Диего Карлос может стать игроком «Реала» ближайшим летом.
Как сообщает Marca, руководство мадридцев считает 27-летнего бразильца отличным вариантом усиления оборонительной линии в связи с вероятным уходом из клуба Серхио Рамоса в конце текущего сезона.
Ранее игроком интересовались клубы Английской премьер-лиги – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Карлос перешел в «Севилью» в июле 2019 года из «Нанта» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, не отличившись результативными действиями. Его контракт защитника истекает в конце июня 2024-го.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.