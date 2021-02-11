«Реал» рассматривает защитника «Севильи» Карлоса в качестве замены Серхио Рамосу

«У кого-то эйфория после ЧМ-2018 до сих пор не прошла». Канчельскис — о сборной России

Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от выступлений национальных команд России в 2021 году.