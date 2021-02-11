Агент: Почти согласовали условия контракта Тугарева с «Ростовом»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы футболиста Романа Тугарева, прокомментировал информацию о том, что «Ростов» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере 22-летнего нападающего.

Тугарев выступает за «Ростов» на правах аренды с октября прошлого года и провел за команду Валерия Карпина восемь матчей в РПЛ, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

«Трансфер еще не состоялся, – сообщил Маньяков в интервью для «РБ-Спорт». – Клубы между собой договариваются. Мы условия личного контракта почти согласовали. Осталось дело за малым: клубам договориться, а Роме поставить подпись в трудовом договоре».