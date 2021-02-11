Спортивный директор «Фрайбурга» - о Тиле: Он полностью вовлечен в тренировки и ведет себя хорошо

Спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах выразил мнение о полузащитнике Гусе Тиле.

«Я редко видел футболиста, который так мало играет, но так вовлечен в жизнь команды. Это может звучать безумно, но он помогает команде. Он полностью вовлечен в тренировки и ведет себя хорошо, несмотря на свою ситуацию», - приводит слова функционера Kicker.

Добавим, что «Фрайбург» арендовал Тила у «Спартака» на два года с возможность полного выкупа.

Отметим, что в чемпионате Германии голландец провел только 19 минут игрового времени.